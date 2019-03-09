Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de konuşulan ıslık dilinin geçmişi asırlar öncesine uzanıyor.

Kurslarda bugüne kadar 100 öğrenci kuş dilini öğrendi. Öğrenciler, elleri ağızlarında, farkı sesleri zor da olsa çıkarmaya çalışıyor.

Sadece ıslık çalmıyor, aynı zamanda harfleri, kelimeleri seslendirmeyi öğreniyorlar.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan kuş dili, gelecek nesillere aktarılıyor.

Kuş dili geleneği

Çanakçı Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 2014 yılından bugüne öğrencilere kuş dili öğretiliyor.

Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, "Hem sosyal bir etkinlik, hem de çocuklarımıza bir kültürümüzü yaşattırmış oluyoruz ve soyut anlamdaki bu mirasımızın ölmemesine veslie olmuş oluyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın ilgisi gerçekten güzel. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kuş dili eğitiminin ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber