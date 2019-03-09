Tarım aletleri, mutfak araç ve gereçleri, elektronik cihazlar...

Bu aletler 25 yılın birikimi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Sabri Durmuş, geçmişi günümüze taşımak için yola çıktı. 3 bin eseri bir araya getirdi.

Sabri Durmuş, kurduğu müze ile ilgili şöyle konuştu:

"Bu geçmişimizle ilgili, yakın geçmişimizle, etnografik eserlerimiz bunlar. Geçmişimize olan saygımız. Annelerimizin, babalarımızın, komuşularımızın eşyaları"

Eserler, Bafra'da, "Yakup Durmuş Müze Evi" adıyla meraklılarına sunuldu.

Durmuş, "Kaybolmasın bu eserler, bazen bakıyorsun insanlar değerini bilmiyor. Bakıyorsun sobada yakıyor. Değerini bilen arkadaşlarımız getiriyor onların üzerine isimlerini yazıyoruz" dedi.

Sabri Durmuş, günümüze taşıdığı eserleri özellikle gençlerin görmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber