Fındık ve Duman adı verilen sincaplar, Selçuklu ilçesinde, kereste haline getirilmek için hızar makinesine konulan ağaç kesilirken son anda farkedildi.

Ağacı kesmeye başlayan marangoz ustasının farketmesiyle bulundukları yerden çıkarılan sincaplar, getirildikleri Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayata tutundu.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Mehmet Altay, Fındık ve Duman'ın getirildiklerinde açlıktan bitkin halde olduklarını söyledi.

Sincapların uzun süre kamyon kasasındaki ağacın içerisinde beklediği için beslenemediklerini ifade eden Altay, hemen tedaviye başladıklarını aktardı.

Yavru sincapların yorgun ve aç oldukları için hayatta kalma şanslarının az olduğunu belirten Altay, şunları söyledi:

"Marangozlar Sanayi Sitesi'ne kereste yapımı için gelen kütüklerin içerisinde sincap yuvası olduğu anlaşılmış. Kütük tam hızar makinesinde kesilecekken, iki yavru sincap son anda fark edilmiş. Sonrasında hayvanat bahçemize ulaştırıldı. Biz de 2,5 ay gibi bir sürede geceleri nöbetçiler bırakarak bakımlarını, beslenmelerini ve tedavilerini yaptık. Şu an 2 yaşına girdiler ve gayet sağlıklılar."

Hayvanat bahçesinde 83 türde 520 hayvan yaşıyor

Konya'da 2005 yılında hizmete açılan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 35 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Özellikle çocukların ilgi odağı olan bahçede, 83 türde toplam 520 hayvan barınıyor.

Hayvanların barınma koşullarının her geçen yıl iyileştirildiği bahçede, aslan, kaplan, puma, ayı ve piton gibi türler de yaşıyor. Bahçede ayrıca kuş evleri ve sürüngen akvaryumları da bulunuyor.

Kaynak: AA