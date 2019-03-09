Bindallı giymiş Ankaralı bir gelin, günlük kıyafetleri içerisinde bir Sivas kızı, gümüş penezleriyle Anadolu kadını...

Kimi zaman bir çakıl taşı sanat eserine dönüşebiliyor hatta kazanç kapısı bile olabiliyor.

Çakıl taşlarını bu geleneksel Anadolu kadınına dönüştüren ise Ankaralı iki sanatçı, Şule Karal ve Ayşa Ardalı.

Sanatçı Şule Karal, "Denizden topladığımız taşları insan formatına getiriyoruz, ayaklar beden ve kafa. Terzi gibi giydiriyoruz" dedi.

Sanatçı Ayşe Ardalı ise, "Taşları deniz kenarından topluyoruz. Onlara bir ömür veriyoruz. Bir hayat veriyoruz bir bebek yaratıyoruz" diye konuştu.

Taş bebekler sergisi

Ana malzeme çakıl taşı. Tutkal, nişasta ve un ile hazırlanan hamurlar kumaşa dönüşüyor. Sonrasında taş bebekler giydirilip Türk motifleriyle süsleniyor.

Emeklilik sonrası hobi olarak başladıkları bu işte, şimdi ekmeklerini taştan çıkarıyorlar.

Sanatçılar sadece Türk motiflerine değil, dünyanın çeşitli kültürlerine de kapı aralıyorlar. Kızılderilileri, Noel Baba'yı da taşlara nakşediyorlar.

Duvar panoları, askılar, kolyeler, mumluklar...

Ankara'da açılan sergi, 15 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber: Demet Sağlık Geçit

Kamera: Okan Akmut

Kurgu: Yakup Emin Akgül