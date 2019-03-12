63 yaşındaki İkram Vergili'ye dört yıl önce parkinson tanısı konuldu.

Hastalığı yüzünden ellerinin titremesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Vergili, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken doktoru Caner Baydar'ın "el sanatlarıyla uğraşarak parmak egzersizleri yapması" önerisi üzerine çalışmalara başladı.

Çöpten ve çevreden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Vergili, atölyeye çevirdiği odasında ahşap oymacılığının yanı sıra maketten cami, okul, uçak, ev, araba ve saatler yaptı.

Günün büyük bölümünü çalışarak geçiren Vergili, parkinson hastalığından kaynaklanan şikayetlerinden büyük ölçüde kurtulmayı başardı.

"Artık titreme yok"

Vergili, önceden hastalığı nedeniyle ellerinin sürekli titrediğini ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ardından doktorunun tavsiyesiyle ahşap işleriyle uğraşmaya başladığını anlatan Vergili, şöyle konuştu:

"Bir elim çalışmıyordu ve sürekli titriyordu. Doktor da bana 'el işleri yap' dedi. Yerde gördüğüm eski ahşap malzemeleri zımparayla temizleyerek değerlendiriyorum. Süs eşyası yapıyorum. Artık kolum çok rahat çalışıyor ve titreme de yok. Geceleri Kur'an-ı Kerim yazıyorum."

"İnsanlara çok güzel örnek oldu"

Uzm. Dr. Caner Baydar da Vergili'nin azminin diğer hastalara örnek olduğunu, yaptığı iş sonucu elindeki titremenin tamamen geçtiğini vurguladı.

Baydar, "Hastamız ilk geldiğinde esas kullandığı sağ elinin çorba içemeyecek kadar çok fazla titrediğine tanık olmuştuk. Günlük aktivitelerini dahi yerine getiremiyordu ancak doğru tanı ve zamanında tedaviyle elindeki titreme tamamen geçti. El sanatıyla yaptığı güzel ürünleri bizimle paylaştı. Biz de bunları görünce çok mutlu olduk. Etrafındaki insanlara da çok güzel örnek oldu" diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak da "Parkinson rahatsızlığı bulunan hastamız nöroloji kliniğimize başvurdu. Uzman arkadaşlarımızın tedavileri sonucu hastamızın yaşam kalitesi arttı. Yaptığı el işleriyle şikayetlerinin azaldığını gördük. Bu, sıklıkla görülen bir şey değil. Hastamızın elinde titreme olmadan yaşamını sürdürmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: AA