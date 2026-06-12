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Dünya
AA 12.06.2026 08:46

Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki

Carney, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki." ifadesini kullanan Carney, "Bölgesel olarak da ki bu bölge Balkanlar'dan Orta Doğu'ya Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor, Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri." yorumunu yaptı.

Carney, "(Türkiye ile) derinleşen bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

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