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Dünya
The Guardian 12.06.2026 07:52

Dünya Kupası maçında çatışma çıktı

Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki açılış galibiyetine, maç öncesinde Azteca Stadyumu dışında yaşanan şiddetli çatışmalar gölge düşürdü. Biletleri olmayan taraftarlar ve protestocu gruplar stadyuma girmeye çalıştı.

Dünya Kupası maçında çatışma çıktı

Stadyumun sekiz numaralı kapısı önünde polise taş ve şişeler fırlatılırken, yerel basın olaylar sonucunda onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Meksika Şehri polisi, turnuva hazırlıkları sürecinde hafta boyunca öğretmenlerin, emekli hakimlerin ve ülkede kaybolan 130 bin kişinin ailelerinin protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı; ancak stadyum önündeki arbedenin siyasi bir motivasyon taşımadığı belirtildi.

Kapıya yüklenmeye çalışan yüzü maskeli bir grup; polise tuğla, molotofkokteyli ve çeşitli cisimler fırlattı. Saldırılar nedeniyle birkaç polis memuru tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Reuters[Reuters]

Meksika Vatandaş Güvenliği Sekreterliği sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 800 protestocudan oluşan iki gruptan ayrılan maskeli 200'e yakın kişi taşkınlık çıkardı, ancak durum metropol polisi tarafından kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.

Stadyum çevresindeki 3 kilometrelik yol kapatma uygulamalarına rağmen en az beş farklı protestocu grup bölgede toplandı.

Ancak maçın başlama düdüğünün ertelenebileceğine dair endişeler asılsız çıktı ve karşılaşma zamanında başladı.

Şehrin merkezi Zócalo Meydanı'ndaki FIFA Fanfest etkinliği de protesto gruplarının iptal ettirme girişimlerine rağmen planlandığı gibi gerçekleştirildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise biletini 21 yaşındaki bir piyango talihlisine devrettiği için karşılaşmayı stadyumda takip etmedi.

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