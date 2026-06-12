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Dünya
Reuters 12.06.2026 07:48

ABD'den NATO'nun Avrupa operasyonlarına büyük kesinti planı

ABD'nin, Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği savaş uçakları ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı bildirildi. New York Times gazetesinin kıdemli iki Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde, bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırı ve gözetleme kabiliyetini sınırlandıracağı belirtildi.

ABD'den NATO'nun Avrupa operasyonlarına büyük kesinti planı

Plana göre ABD, Avrupa'daki F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısını yaklaşık 150'den 100'e düşürecek.

Deniz karakol uçaklarının sayısı 26'dan 15'e indirilecek ve daha önce Avrupa'nın kullanımına sunulan sekiz tanker uçağının tamamı geri çekilecek.

Haberde ayrıca, füze fırlatma kapasiteli bir denizaltı ile bir uçak gemisinin yanı sıra bu geminin misyonlarına katılan çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağının yeniden konuşlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Avrupa'nın savunması için görevlendirilen iki bombardıman uçağı grubundan birinin de başka bir bölgeye kaydırılabileceği ifade edildi.

ABD "yeniden boyutlandırma" sinyali vermişti

NATO ve ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi. Ancak ABD Doğu Komutanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, daha fazla ayrıntı vermeden NATO Kuvvet Modeli'ne olan katkılarını "yeniden boyutlandıracağını" belirtmişti.

Mayıs ayında çıkan haberlerde de ABD'nin büyük bir kriz anında müttefiklerine sunacağı askeri kabiliyetleri azaltmayı planladığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Avrupalı hükümetleri ordularına yetersiz yatırım yapmakla ve ABD korumasına fazla güvenmekle sık sık suçluyor.

Washington, hem Avrupalı hem de Asyalı müttefiklerine savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarma çağrısında bulunuyor.

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