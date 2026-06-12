Trump için yeni rekor: Son sağlık kontrolünde 22 uzman doktor görev yaptı

Başkan'ın sağlık raporu sonuçlarını inceleyen tıp uzmanları, 79 yaşındaki Trump'ın muayenesindeki doktor sayısının sıra dışı olduğunu aktardı.

Beyaz Saray ise Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu 22 kişilik kadroda bazı pratisyen hekimlerin de yer aldığını kaydetti.

Başkan'ın doktoru Sean Barbabella, mayıs ayındaki sağlık muayenesinin ardından kaleme aldığı raporda, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu, güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediğini belirtti.

Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tüm kontrollerin eksiksiz ve mükemmel sonuçlandığını ifade etti.

Gözlemciler, bu yılın başlarında yapılan yıllık muayenenin ardından ekim ayında gerçekleştirilen sıra dışı ara sağlık taraması nedeniyle bu son kontrolü yakından takip etti. Bazı uzmanlar, raporda kardiyovasküler test sonuçlarına ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilebileceğine dikkat çekti.

Yaş ve zihinsel yeterlilik tartışmaları

Trump'ın selefi Joe Biden'ın sağlık sorunları ve tartışmalı tartışma programı performansı, 2024'teki seçim kampanyasının sona ermesinde etkili olmuştu. Muhalifleri, elindeki sık morluklara dikkat çekerek Trump'ın da benzer bir gerileme yaşadığını öne sürüyor.

Geçen ay yayımlanan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 59'u Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inanıyor.

Yüzde 55'i ise fiziksel sağlığının bu görev için yeterli olmadığını düşünüyor.