Çocuklu ailelerden ekstra ücret talep eden havayolu şirketi hakkında soruşturma

CMA, havayolu şirketinin genellikle tek yön için 8 sterlin tutan bu uygulamasının tüketici yasalarına göre "haksız" olup olmadığını araştırdığını açıkladı.

Kurum, Ryanair'in kuralları gereği 2 ile 11 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinin yanına oturması gerektiğini, ancak bunun havayolunun "zorunlu aile koltuğu" olarak adlandırdığı ve ebeveynin ücret ödemek zorunda olduğu bir sistemle sağlandığını belirtti.

Ryanair ise incelemeyi "asilsiz" olarak nitelendirerek, aile koltuğu politikasının "ilgili tüm yasalara tamamen uygun" olduğunu savundu.

CMA, havayolu şirketinin koltuk rezervasyonu yaklaşımının, ebeveynlerin havacılık kuralları kapsamındaki çocuk güvenliği ve engellilikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ücretlendirilmesi anlamına gelip gelmediğini inceliyor.

Kurum, Birleşik Krallık'tan uçuş gerçekleştiren büyük havayolları arasında bu tür bir ücret uygulayan tek şirketin Ryanair olduğunu anladıklarını aktardı. Diğer havayollarının çocukları herhangi bir ücret talep etmeden ebeveynlerinin yanına oturttuğu veya rezervasyon sırasında koltukları ücretsiz olarak otomatik eşleştirdiği kaydedildi.

CMA, soruşturmanın henüz başında olunduğunu ve Ryanair'in yasaları ihlal edip etmediğine dair nihai bir sonuca varılmadığını ekledi.

Ryanair'in savunması ve hükümete yönelik eleştiriler

Ryanair, çocuklarla seyahat eden yetişkinlerin yalnızca bir koltuk rezervasyon ücreti ödediğini, ancak aynı rezervasyondaki en fazla dört çocuk için yanlarındaki koltukları ücretsiz seçebildiklerini duyurdu.

Şirket, ebeveynlerin sadece bir yetişkin koltuğu için ödeme yaptığını, çocukları için ek bir ücret ödemediğini savundu.

Havayolu şirketi, CMA'in bu incelemesini Starmer hükümetinin tüketicileri önemsiyormuş gibi görünmek için ortaya attığı başarısız bir çaba olarak nitelendirdi.

Hükümetin, tüm tüketiciler için bilet fiyatlarını düşürecek Havayolu Yolcu Vergisini (APD) kaldırmayı başaramadığını iddia eden Ryanair, bu asılsiz iddiaları soruşturma sürecinde çürüteceklerini belirtti.

"Damlatma" yöntemi ve tüketici hakları

CMA, zorunlu aile koltuğu ücretinin rezervasyon sürecinde parça parça eklenip eklenmediğini (damlatma yöntemi) ve tüketicilere ödeyecekleri toplam fiyatın net bir şekilde sunulup sunulmadığını da inceleyecek.

CMA Tüketici Koruma Direktörü Hayley Fletcher, ek ücretlerin yaz tatili için birikim yapan ailelerin maliyetlerini hızla artırabildiğini ifade etti. Fletcher, işletmelere geçen yıldan bu yana toplam fiyatı en başta göstermeleri gerektiği uyarısında bulunduklarını, aksi takdirde yasal işlemlerle karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı.

İngiltere Sivil Havacılık Kurumu, havayollarının tüm zorunlu ücretleri bilet fiyatına dahil etmesi gerektiğini belirtiyor. Kurum, havayollarının 12 yaşın altındaki çocukları ebeveynleriyle aynı sırada veya en fazla bir sıra veya koridor uzaklıkta oturtmayı hedeflemesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.

Tüketici hakları kuruluşu Which ise soruşturmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak, Ryanair'in aileleri ayırma ve ücret talep etme politikasını uzun süredir eleştirdiklerini belirtti.

Soruşturma, CMA'in yaşam maliyeti baskılarını hafifletme hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor. Yeni yetkiler kapsamında kurum, tüketici yasalarını ihlal eden şirketlere küresel cironun yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabiliyor.