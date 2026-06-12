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Dünya
AA 12.06.2026 06:17

Netanyahu, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini duyuran Trump'la görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi.

Netanyahu, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini duyuran Trump'la görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Trump ile "müzakereleri başlatmayı amaçlayan, İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı" hakkında görüştü.

Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını dile getiren Netanyahu'nun, "nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun (İran dışına) çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği" belirtildi.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının, İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullanmıştı.

İran basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurmuştu.

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