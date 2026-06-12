İsveç 13 yaşındaki suçluları hapse atma planından vazgeçti

Ülkede son dönemde çocukların şiddet yanlısı çeteler tarafından saflarına katılması sorunu yaşanıyor. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, geçen yıl 15 yaşın altındaki 50'den fazla çocuğun cinayet veya cinayete teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını bildirdi.

İsveç'teki merkez sağ hükümet, bu gelişme üzerine cezai sorumluluk yaşını mevcut 15'ten 14'e düşürecek yasa tasarısını hazırlayacağını duyurdu.

Strömmer, cezai sorumluluk yaşının düşürülmesiyle daha adil ve orantılı yaptırımların uygulanabileceğini, rehabilitasyon için bugünkünden daha iyi koşullar oluşturulacağını aktardı.

Mevcut uygulamada, şiddet içerikli suçlardan hüküm giyen 15 yaş altı çocuklar gençlik evlerine gönderiliyor. Strömmer, bu durumun mahkumların daha sonra yeniden suç işlemesine yol açtığını belirtti.

Hükümet, eylül ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde cezai sorumluluk yaşını iki yıl yerine bir yıl düşürmeyi hedefliyor.

Mevcut sekiz hapishane, çocukları yetişkin mahkumlardan ayrı tutmak amacıyla özel bölümler hazırlamakla görevlendirildi.

Strömmer gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirin amacının toplumu hayati tehlike arz eden suçlardan korumak ve genellikle kendileri de çocuk olan suç mağdurlarını muhafaza etmek olduğunu vurguladı.

Düzenlemeye yönelik eleştiriler

İsveç çocuk hakları örgütü Bris'in Genel Sekreteri Maria Frisk ise SiS evleri olarak bilinen gençlik evlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Frisk, yaşın 14'e indirilmesinin durumu tersine çevireceğine dair hiçbir gösterge bulunmadığını ifade etti.

Buna karşın birçok SiS evi, son yıllarda suç ağları için eleman devşirme merkezleri haline geldi.

İsveç Ulusal Suçu Önleme Konseyi (Bra), on yıl önce 87 olan cinayet sayısının 2023'te 121'e yükseldiğini, ancak bu sayının 2024'te 92'ye gerilediğini rapor etti.