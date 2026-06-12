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Gündem
AA 12.06.2026 08:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşı" haberlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşı" haberlerine yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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