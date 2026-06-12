İpsala'da 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü "etkin ve kesintisiz" saha çalışmaları meyvesini verdi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

X-Ray ve narkotik köperkleri "İda" ile "Rose" deşifre etti

Ekipler tarafından yakın takibe alınan araç, detaylı kontrol için X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose’un da katılımıyla kapsamlı arama başlatıldı.

Köpeklerin tırın yasal yüküne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede; yük içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi toplamda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen zehirli maddelerin piyasa değerinin 3 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.

"Zehir tacirlerine geçit verilmiyor"

Bakanlık açıklamasında, operasyonun 2026 yılının rekor seviyedeki yakalamalarından biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir.