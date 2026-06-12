Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.06.2026 08:25

İpsala'da 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar liranın üzerinde olan 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala'da 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü "etkin ve kesintisiz" saha çalışmaları meyvesini verdi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

X-Ray ve narkotik köperkleri "İda" ile "Rose" deşifre etti

Ekipler tarafından yakın takibe alınan araç, detaylı kontrol için X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose’un da katılımıyla kapsamlı arama başlatıldı.

İpsala'da 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Köpeklerin tırın yasal yüküne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede; yük içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi toplamda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen zehirli maddelerin piyasa değerinin 3 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.

İpsala'da 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

"Zehir tacirlerine geçit verilmiyor"

Bakanlık açıklamasında, operasyonun 2026 yılının rekor seviyedeki yakalamalarından biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:59
Vize aracılık firmalarının yanıltıcı reklamlarına "durdurma" cezası
09:49
ABD'nin gece İran'a ait iki İHA'yı düşürdüğü öne sürüldü
09:49
Nemrut'ta çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza kesildi
09:47
Brent petrolün varili 88,58 dolardan işlem görüyor
09:38
Küresel piyasalarda "barış" fiyatlanıyor
09:20
Axios: ABD uçakları İran anlaşması hazırlıkları için Avrupa'ya hareket etti
İstanbul'da hilal
İstanbul'da hilal
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ