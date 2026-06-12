İstanbul'da DEAŞ'a para aktaran 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kapsamlı bir analiz raporu hazırlandı.

MASAK raporlarında, şüpheli şahısların para transfer işlemlerine "insani yardım" izlenimi verdikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, hesap hareketlerinde "yardım", "ihtiyaç sahibi abla için", "kira yardımı" ve "ihtiyaç" gibi açıklamalar kullanıldığı saptandı.

Şüphelilerin büyük bir kısmının herhangi bir sivil toplum kuruluşunda (STK) üyelik kaydının bulunmadığı ve hesaplarındaki para trafiğinin hacmi ile beyan edilen amaçların örtüşmediği tespit edildi. Ayrıca, söz konusu hesaplar üzerinden adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirildiği de dikkat çekici bulgular arasında yer aldı.

Güvenlik güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile örgütsel faaliyetlere ışık tutacağı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.