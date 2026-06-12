Hasret bitiyor, destan başlıyor: Hedef Avustralya galibiyeti

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Vancouver kentine ulaşarak çalışmalarına başladı.

Kanada'ya ayak basan "Bizim Çocuklar", ayağının tozuyla ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda millilerin neşeli ve formda görüntüsü, 24 yıl sonra gelen bu büyük organizasyon öncesi moralleri yükseltti.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, tedbir amaçlı olarak basına kapalı bölümde bireysel programına devam etti.

Millilere tam destek

Milli takımın Vancouver'daki ilk çalışmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yerinde takip etti. Millilerle yakından ilgilenen protokol heyeti, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletti.

Özlem diniyor

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden Türkiye, 2002 yılındaki dünya üçüncülüğünün ardından ilk kez bu dev arenada boy gösterecek. Hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya’yı 4-0, Miami’deki son provada ise Venezuela’yı 2-1 mağlup ederek rüzgarı arkasına alan millilerde hedef; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlarla D Grubu’ndan lider çıkmak.

Grup maç takvimi ve stat bilgileri

Ay-yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası’ndaki yol haritası şöyle şekillenecek (Tüm maçlar TSİ):

14 Haziran Pazar - 07.00: Avustralya - Türkiye (BC Place Stadı - Vancouver)

20 Haziran Cumartesi - 06.00: Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

26 Haziran Cuma - 05.00: Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

Millilerin kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın zafer yolculuğuna çıkardığı 26 kişilik nihai kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.

Milli Takım, Avustralya maçının son provasını yarın TSİ 01.00'de Killarney Park'ta yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.