Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.06.2026 05:54

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu yağışla birlikte batıdan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, sıcaklık düşüşü yarın ilk olarak Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kendisini gösterecek. Hafta içi mevsim normallerinin üzerinde seyreden termometre değerleri, bu bölgelerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine düşecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarın bulutluluğun artması ve sıcaklıkların geçtiğimiz günlere oranla daha serin hissedilmesi öngörülüyor.

Yarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun batısını kapsayan geniş bir alanda "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısı yapıldı.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak

Pazar günü, yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerine doğru hareket edecek. Marmara ve Kıyı Ege'de yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek.

Sıcaklık düşüşü pazar günü özellikle doğu illerinde sert hissedilecek. 

Meteoroloji yetkilileri, özellikle cumartesi günü İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de, pazar günü ise Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklıkların pazar akşamından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında dengelenmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklık değerlerinin Ankara'da 23, İstanbul'da 25, İzmir'de 30, Erzurum'da 24, Antalya'da 27, Adana'da 28, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
ABD'den NATO'nun Avrupa operasyonlarına büyük kesinti planı
07:05
LGS heyecanı başlıyor: 1 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek
06:43
İngiltere hükümetinde ordu bütçesi krizi
06:38
Trump'ın hedefindeki Hark Adası hakkında neler biliniyor?
06:38
Trump için yeni rekor: Son sağlık kontrolünde 22 uzman doktor görev yaptı
06:28
Çocuklu ailelerden ekstra ücret talep eden havayolu şirketi hakkında soruşturma
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ