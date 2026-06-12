Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu yağışla birlikte batıdan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, sıcaklık düşüşü yarın ilk olarak Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kendisini gösterecek. Hafta içi mevsim normallerinin üzerinde seyreden termometre değerleri, bu bölgelerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine düşecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarın bulutluluğun artması ve sıcaklıkların geçtiğimiz günlere oranla daha serin hissedilmesi öngörülüyor.

Yarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun batısını kapsayan geniş bir alanda "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısı yapıldı.

Pazar günü, yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerine doğru hareket edecek. Marmara ve Kıyı Ege'de yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek.

Sıcaklık düşüşü pazar günü özellikle doğu illerinde sert hissedilecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle cumartesi günü İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de, pazar günü ise Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklıkların pazar akşamından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında dengelenmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklık değerlerinin Ankara'da 23, İstanbul'da 25, İzmir'de 30, Erzurum'da 24, Antalya'da 27, Adana'da 28, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşeceği tahmin ediliyor.