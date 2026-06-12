Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.06.2026 00:11

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu. Kılıç'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Akif Çağatay Kılıç, Berlin'deki Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Temsilciliğinde KRV Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel seyri ele alındı.

Taraflar, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşüm, transatlantik ilişkilerin geleceği ile Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sınamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Kılıç, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ortaklığın ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Berlin temasları kapsamında Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin geleneksel yaz festivaline de katıldı. Berlin'deki KRV Temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, KRV Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Federal Konsey Başkanı Andreas Bovenschulte, KRV Eyaletinin Federal, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Nathanael Liminski ile Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili ve parlamenterle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kılıç, siyaset, diplomasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bu tür platformların güncel gelişmelerin değerlendirilmesi ve farklı kesimler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Akif Çağatay Kılıç, temasları çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Konrad Adenauer Vakfı'nın eşgüdümünde düzenlenen "2026 Ankara Zirvesine Doğru: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğine ilişkin güncel gelişmeler ve stratejik perspektifler ele alınırken, NATO'nun karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalar, savunma ve güvenlik politikalarındaki dönüşüm ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Kılıç, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez müttefiklerinden biri olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sunmayı, ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine destek vermeyi ve bölgesel ile küresel istikrarın tesisine yönelik sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

ETİKETLER
Almanya Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığınca "Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı toplantı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:01
Finans tarihinin en büyüğü: SpaceX’ten 75 milyar dolarlık halka arz
00:56
Dünya Kupası gölgesinde işgal korkusu: Küba’da kritik bekleyiş
23:56
Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama
23:47
İran: Trump'ın ortaya attığı hususlar spekülasyondan ibarettir
23:44
İletişim Başkanlığınca "Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı toplantı düzenlendi
23:42
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ