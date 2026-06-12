Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç Almanya'da temaslarda bulundu

Akif Çağatay Kılıç, Berlin'deki Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Temsilciliğinde KRV Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel seyri ele alındı.

Taraflar, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşüm, transatlantik ilişkilerin geleceği ile Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sınamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Kılıç, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ortaklığın ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Berlin temasları kapsamında Kılıç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin geleneksel yaz festivaline de katıldı. Berlin'deki KRV Temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, KRV Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Federal Konsey Başkanı Andreas Bovenschulte, KRV Eyaletinin Federal, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Nathanael Liminski ile Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili ve parlamenterle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kılıç, siyaset, diplomasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bu tür platformların güncel gelişmelerin değerlendirilmesi ve farklı kesimler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, temasları çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Konrad Adenauer Vakfı'nın eşgüdümünde düzenlenen "2026 Ankara Zirvesine Doğru: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğine ilişkin güncel gelişmeler ve stratejik perspektifler ele alınırken, NATO'nun karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalar, savunma ve güvenlik politikalarındaki dönüşüm ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Kılıç, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez müttefiklerinden biri olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sunmayı, ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine destek vermeyi ve bölgesel ile küresel istikrarın tesisine yönelik sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğini ifade etti.