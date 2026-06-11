Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.06.2026 22:45

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki eylemlerine yönelik tepkiler, sosyal medyada küresel ölçekte başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle dünyada gündem oldu.

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde

Gazeteciler, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, etiket birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Soykırım dünya çapında kınandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde

Öte yandan İsrail’in, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988’e, yaralı sayısı ise 173 bin 205’e ulaştı.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze’deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:27
Trump: Türkiye ile görüşmeler yapacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı
22:13
İran basını: İran, ABD ile anlaşma için hiçbir mutabakat metnini onaylamadı
22:08
"Süper El Nino" kapıda: Küresel iklimde sıra dışı dönem başlıyor
22:05
Milli torpido AKYA, hedef gemiyi ortadan ikiye böldü
21:46
Kızını intihara sürüklediğini iddia eden anne OpenAI’a dava açtı
21:41
Bakan Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile görüştü
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Gaziantep baharatlarına Oxford Üniversitesi'nde araştırma
Gaziantep baharatlarına Oxford Üniversitesi'nde araştırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ