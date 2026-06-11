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TRT Haber 11.06.2026 15:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 18 - 24 Mayıs 2026 tarihlerinde başvuruları alınan "2026 Yılı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) Alımı" yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.

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