Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan ziyareti kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile de görüşme gerçekleştirdi.

Resmi görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle de bir araya gelecek.