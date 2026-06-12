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Gündem
AA 12.06.2026 06:07

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlülerin de bulunduğu 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüpheliler Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer'in tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'unun tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti. Savcılık 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep etmişti.

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