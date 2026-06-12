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TRT Haber 12.06.2026 09:00

Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyımı atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan ve tüketiciyi mağdur eden eylemlere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamındaki 13 şirkete ise denetim kayyımı atandığını bildirdi.

Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyımı atandı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin detayları paylaşan Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen eylemlere karşı kararlı bir adım atıldığını belirtti.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti;

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.

13 şirkete "Denetim Kayyımı" görevlendirmesi

Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum.

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