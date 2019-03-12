Konya'nın Seydişehir ilçesinin kuzeybatısında yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan Suğla Gölü...

Göle sahili bulunan mahallelerde yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle balıkçılık yapıyor.

Suğla Gölü havzası, bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla birlikte 6 metreye yükselerek genişledi. Havzanın genişlemesi, gölde balıkçılık yapan köylülerin de yüzünü güldürdü.

"Balıkçılık için elverişli"

Gölde 15 yıldır balıkçılık yapan Muzaffer Dalar, gölün yükselmesinin suyun kalitesini de artırdığını söyledi.

Bölgede birçok ailenin gölde balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirten Dalar, şöyle konuştu:

"Son günlerde çıktığımız avlar oldukça bereketli geçiyor. Göldeki su seviyesinde şu an 6 metre kadar bir yükseklik var. Kasım ve aralık aylarına göre de 4-5 metre yüksek. Su da oldukça kaliteli, balıkçılık için elverişli. Av yasağı 15 Mart'ta başlayacak. Haziran ayının 15'inde tekrar sezonu açacağız. Avcıların ve diğer insanların av yasağına, kurallara uymasını istiyoruz. Yasaklara uyulursa bu gölden gelecek elde edilir. Yumurta bırakacak olan balığı tutarsak, herhangi bir gelecek elde etme şansımız olmaz."

"Bize bereket getirdi"

Eşiyle 15 yıldır balıkçılık yapan Ayşe Yılmaz da, suların yükselmesinin bereketi de beraberinde getirdiğini anlattı.

''Yaz aylarında sular çekildiğinde havza da daralıyor. Bu yıl iyi yağış aldı ve göl doldu. Bu da bize bereket getirdi."

Aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş...

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Toros Dağları'ndan gelen kar suları ile beslenen gölde, bölgede yaşayan 85 aile, kurdukları kooperatifle balıkçılık yapıyor.

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor.

Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine de eşsiz güzellikler sunuyor.

Kaynak: AA