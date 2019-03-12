İstiklal Marşı'nın 98'inci yıl dönümünde Beytepe Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğrenciler, metronun Koru durağında başladıkları yolculuklarını Kızılay'a kadar İstiklal Marşı okuyarak tamamladı.

Duygulananlar da oldu, gururlananlar da...İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Öğrencilerin sesleri Kızılay Metro altına geldiklerinde bir kez daha yankılandı.

Saygı duruşunda bulunanlar öğrencilere milli marş sonrası alkışlarla destek verdi.

Haber: Muhammet Ali Pehlivan

Kamera: Ata Çalapkulu