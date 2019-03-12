European Heart Journal adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hava kirliliği dünya genelinde 8,8 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor.

Araştırmacılardan Prof. Dr. Thomas Münzel, hava kirliliğinden kaynaklanan ölüm sayısının sigara içmekten kaynaklanan ölüm sayısından yüksek olduğunu söyledi.

"Dünya Sağlık Örgütüne göre 2015'te 7,2 milyon kişi sigara yüzünden hayatını kaybetti."

Avrupa'da hava kirliliği 800 bin can alıyor

Bilim insanları, Avrupa genelinde hava kirliliğinin yaklaşık 800 bin kişinin erken ölümüne neden olduğunu tespit etti. Bu durum da ortalama yaşam süresini 2 yıl azaltıyor.

Araştırmacılar, hava kirliliğinin öncelikli olarak ciğerleri etkilediğini, dolaşım sorunlarına yol açarak kalp hastalıklarına neden olduğu için ölüm oranlarını artırdığını belirtti.

Fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan bilim insanları, böylelikle hava kirliliğinin yaşam süresine etkisinin azaltılabileceğini savundu.

Kaynak: AA