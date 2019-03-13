Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Gençlik Merkezlerine yönelik "Kitap Okuma Halkaları Projesi" Kütahya'da da uygulanmaya başlandı.

Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarına katılan sporcu grupları ile çeşitli okul, kurum ve kuruluşlarda uygulanan proje ilgi görüyor.

Kütahya Spor Salonunda güreş eğitimi alan öğrenciler de antrenmanlarına, minderin etrafında dizilerek kitap okuduktan sonra başlıyor.

Spor eğitim uzmanı Ahmet Ölçen, projeyi Kütahya Gençlik Merkezi bünyesindeki güreş, tekvando, badminton, tenis gibi branşlar başta olmak üzere birçok okul, kurum ve kuruluşta başlattıklarını söyledi.

Projeye ilgi büyük

Okuyan, araştıran, sorgulayan ve kendini iyi ifade edebilen sporcular yetiştirmek bakımından bu projeyi önemsediklerini vurgulayan Ölçen, şöyle konuştu:

"Günümüzde gençlerimiz genellikle boş buldukları vakitlerinde hemen telefon, tablet gibi aletlerle sosyal medyada gezinme başlıyor veya oyunlar oynuyorlar. Bizler de bu projelerle gençlerimizi o alışkanlıklardan 20-30 dakika uzaklaştırabilmek amacındayız. Projemize ciddi bir katılım söz konusu. Spor branşlarımızda uygulamaya başladığımız projemizle bir haftada yaklaşık 150 öğrencimiz kitap okumaya başladı. Bünyemizdeki güreş kursuna devam eden öğrencilerimizle antrenman öncesi kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Güreş sporcularımız gibi diğer birçok branşta da aynı projeyi uyguluyoruz."

"Gösterdiğimiz teknikleri daha iyi algılıyorlar"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü İbrahim Keser ise, sporcunun bedeninin yanı sıra zihnini de iyi kullanabilmesi gerektiğini anlattı.

Bundan dolayı sporcuların kendilerini bedenen olduğu kadar zihnen de geliştirmesini istediklerini belirten Keser, "Öğrencilerimizin kitap okumaları onlara büyük katkı sağlıyor. Kitap okumanın, sporcumuzun gösterdiğimiz bir tekniği daha kolay algılamasına da katkısı oluyor" dedi.

İbrahim Keser, antrenman öncesi bir süre kitap okuyan öğrencilerin, Gençlik Merkezinde çay eşliğinde sohbet ortamında bu eserler üzerine sohbet ederek kişisel gelişimlerine de katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: AA