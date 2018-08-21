Kullanılmış kıyafetler 'kumbaralar' sayesinde hayat buluyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nin hayata geçirdiği kampanya kapsamında giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler, temizlenip ambalajlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası

Şehrin 8 farklı noktasındaki kumbaralarda biriken kıyafetler, belediye görevlileri tarafından toplanarak geri dönüşüm merkezinde temizlendikten sonra vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yaklaşık 3 ay önce başlatılan 'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası kapsamında, yaklaşık 20 bin parça kıyafet toplandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye olarak geri dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi.

Daha önce geri dönüştürülebilir ürünlerin çöpe atılmaması için MÖP Katı Atık Toplama ve Araştırma Projesi'ni geliştirdiklerini hatırlatan Fadıloğlu, şimdi de kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kentin değişik noktalarına giysi kumbaraları koyduklarını belirtti.

"8 noktaya giysi kumbarası koyduk"

Türkiye'de hayat standartlarının yükselmesiyle birlikte insanların, kıyafetlerini, kullanılabilir halde olmasına rağmen kullanmadıklarını anlatan Rıdvan Fadıloğlu, "Bu da sorun haline geliyor. Bundan hareketle 'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası adı altında 8 noktaya giysi kumbarası koyduk. 12 tane daha ilave edeceğiz" dedi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kumbaralar sayesinde vatandaşların, kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlayabileceklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu kumbaralarda toplanan kıyafetler merkezimize götürülerek hanım kardeşlerimiz tarafından yıkanıp, ütülenip, ambalajlanıyor. Bu şekilde ikinci bir hayat kazanıyor. Gıda bankası sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, ekonomik anlamda destek oluyoruz. Biz sıfır kıyafetler de dağıtıyorduk. Bu proje sayesinde ürün fazla olunca daha çok sunma imkanı oldu. Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Zengin, imkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı oluyoruz. Biz sadece aracıyız. Bu desteği verenlere yürekten teşekkür ederim. Onların sayesinde kıyafetler ikinci bir hayat buluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Zaten projenin amacı da bu."

Kaynak: AA