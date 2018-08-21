Satın aldığı kuzuya evladı gibi davranıyor

Bursa Nilüfer'de restoran işleten Ali Koçak, gittiği kurban pazarında bir kuzu beğenerek aldı. Koçak, kesmeye kıyamadığı kuzuya 'Sultan' adını verdi. Koçak ailesinin de yakından ilgilendiği Sultan maskot oldu.

Aileden biri gibi

Çocukların en yakın arkadaşı olan Sultan kısa sürede evin bir ferdi olarak yaşamaya başladı. Ali Koçak, çocuklarına nasıl davranıyorsa Sultan'a da aynı şekilde davranmaya başladı.

Beraber gittikleri tatilde önce denize girdiler sonra şezlongda güneşlendiler. Beraber bisiklete binip parkta tur atıp salıncakta sallandılar. Sultanı adeta çocuğu gibi benimseyen Koçak, beraber gittikleri piknikte kitaptan masallar okuyarak onu kendi elleriyle besledi. Sıcak ilgiye alışan Sultan ise adeta bir insan gibi davranışlar sergilemeye başladı. Hayli mutlu olan Sultan, zaman zaman evde de banyo keyfi yaşıyor.

"Onu kesmeyeceğim ölene kadar benimle"

Ali Koçak, kuzusu Sultanla ilgili şunları söyledi:

"İşim gereği kuzularla aram pek iyidir. Kendim de ciğer ustasıyım. Sultanla aramızda farklı bir bağ oluştu. Bu çok farklı bir şey. Onu evlatlarımla bir tutuyorum. Beraber tatile gittik, piknik yaptık. Yani artık onu kurbanlık olarak değil evlat olarak görüyorum. Onu kesmeyeceğim, ölene kadar benimle."

Kaynak: İHA