Darülaceze'de bayram kutlaması

İstanbul Darülaceze'de bayram demek hasret demek en önemlisi de kavuşmak demek.

Darülaceze sakinleri sabahın erken saatinde bahçede yerini aldılar, gözleri kapıda gelecek ziyaretçilerini beklediler.

Kimileri beklediklerine kavuştu. El öpmeye gelen çocuklarıyla torunlarıyla hasret giderdi.

"Ziyaretçim yanımda bakar mısınız torunum. Yüzümüz gülüyor hem de nasıl hem de nasıl. Gelince mutlu oluyoruz. Bize yaşama sevinci veriyorlar."

Ancak bazıları bayram sevincini yakınlarıyla yaşamadı.

"Oğlum İsviçre'de 20 senedir görmüyorum, çok özledim yani gelsin arasın beni."

Ziyaretçisi gelenin yüzü gülüyor. İstedikleri ise sadece hatırlanmak.

"Düşmez kalkmaz bir Allah. Burası ibretlik kötü bir yer değil gelsinler bizi görsünler. Biz onlardan çok bir şey istemiyoruz, sadece gelsin bayramlaşalım konuşalım."

Genç ziyaretçiler de yaşlılarla vakit geçirmekten mutlu.

"Bayram için büyüklerimizin elini öpmeye geldik. Bayramımız güzel geçiyor, büyüklerimizin elini öpüyoruz. Her bayram gelelim mutlu olsunlar, bizi görünce çok mutlu oluyorlar."

Kaynak: TRT Haber