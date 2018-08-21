Fındık işçileri bayramı konaklama çadırında geçiriyor

Temmuz ayının son haftasında başlayan fındık hasadı için Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Iğdır ve Mardin'den kente gelen binlerce fındık işçisi, valilik tarafından kendileri için hazırlanan konaklama alanındaki çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

"Bayramı konaklama alanındaki işçilerle kardeşçe geçiriyoruz"

Hasadın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bayram sevincini konakladıkları çadırlarda buruk geçiren işçiler, bölgede 15 gün daha sürecek hasadın ardından memleketlerine dönmeyi planlıyor.

Ordu Altınordu Saraycık Mahallesi'ndeki konaklama alanında bulunan çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinden Mehmet Teke, bir süre önce Eskişehir ve Konya'da çalıştığını söyledi.

Mehmet Teke, 9 kişilik ailesiyle 10 gün önce Ordu'ya geldiğini, hasat tarihinin Kurban Bayramı'na rastlaması yüzünden bu bayramı çadırda geçireceklerini belirtti.

Gurbette yakınlarından uzak bayram kutlamanın zor olduğun anlatan Teke, "Geçen yıl da fındık hasadı bayrama denk gelmişti. Bu sene de öyle oldu. Bizim için zor olsa da artık alıştık. Bayramı konaklama alanındaki işçilerle kardeşçe geçiriyoruz" dedi.

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

İşçilerden İsmet Akdoğan da 12 kişilik ailesiyle Ordu'ya fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

İsmet Akdoğan, her yıl farklı illere işçi olarak gittiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Bu yıl Ordu'ya geldik ancak fındık hasadının Kurban Bayramı'na rastlaması nedeniyle bu bayramı yakınlarımızdan uzak geçiriyoruz. Gurbette bayram geçirmek çok zor ama yapacak bir şey yok. Ekmeğimizin peşindeyiz."

"Bayramı buruk geçiriyoruz"

Cemile Atuk da Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini söyleyerek, "12 kişilik aileyiz. Bayramı burada yufka ve ekmek pişirerek geçireceğiz. Bayram sonrasında fındık toplamayı sürdüreceğiz" dedi.

Hatice Kart da annesi, ağabeyleri ve kızının memlekette kaldığını, ilk defa sevdiklerinden ayrı zor bir bayram geçireceklerini söyledi.

Kaynak: AA