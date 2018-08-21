Kesime götürülürken iki kişiyi yaralayan boğa kaçtı

Rize merkez Pehlivantaşı Mahallesi'nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi.

Boğa, sahibini ve kasabı yaraladı

Ahırdan çıkmamak için direnen boğa, bu sırada kurbanlığın ortaklarından Eşref Büyük'ü çenesinden, kasap Ahmet Akgül'ü ise ayağından yaraladı.

Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceklerine karar veren kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Uyuşturucu iğne yapıldı

Belediye ekipleri, boğayı ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı.

Hayvanın sakinleştiğini düşünen ekipler ve Ahmet Akgül, boğayı ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa, Akgül'ün elinden kurtularak çay tarlasına atladı.

"Kurban biraz yaramazlık yaptı"

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra olay yerine gelen Eşref Büyük, bir türlü hayvanı sakinleştirmeyi başaramadıklarını söyledi.

Kurbanı ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada kafası ile çenesine vurduğunu anlatan Büyük, "Kurban biraz yaramazlık yaptı. Ayağı ipe takıldı, kurtarmak istedim ancak kafasını çeneme vurdu. Kaçmasaydım ezilebilirdim. Dudağım yarıldı" dedi.

Eşref Büyük, boğaya üç iğne yaptırdıklarını ancak tesir etmediğini anlattı.

Çay tarlasında kesildi

Aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay tarlasına girdi.

Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa çay tarlasından çıkarılamayınca su vurularak rahatlatılmaya çalışıldı.

Her şeye rağmen tarladan çıkmayan boğa çay tarlasında kesildi.

Kaynak: AA