Antalya Akvaryum'a yoğun ilgi

Antalya'da 285 türde 14 bin balığın bulunduğu akvaryum ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Dünyanın en büyük su altı tüneli

15 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 5 milyon litrelik ana tanka sahip akvaryumda, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrekarelik genişliğiyle dünyanın en büyük su altı tüneli yer alıyor.

Toplam 145 adet mustelus köpek balığı cinsinin bulunduğu akvaryuma, dünyanın en tehlikeli köpek balıkları arasında bulunan sand tiger shark (kum kaplan köpekbalığı) cinsi iki balık da Hollanda'dan TIR'la getirildi.

Özel izinle tutularak getirilen ve dişleriyle dikkat çeken balığa, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, aileleriyle köpek balıklarının fotoğrafını çekiyor.

Balıklar 12 saatlik adaptasyon sürecinden sonra tanka konuluyor

Antalya Akvaryum Yaşam Destek Ünitesi Müdürü Erkan Çağlar, canlı bireyleri temin edebilmek için altı ay önce bir planlama yaparak, Hollanda'dan iki yeni köpek balığı getirdiklerini söyledi.

Balıkların Antalya'daki 12 saatlik adaptasyon sürecinin ardından ana tanka konulduğunu belirten Erkan Çağlar, şunları anlattı:

"Besin zincirinde olmayan bir tür olduğu için diğer balıklara zarar vermiyor. Hiç aç kalmıyor. Ana tankımızda 145 adet mustelus köpek balığı cinsi vardı. Güney Afrika sahillerinde yaşayan kum kaplan köpekbalığını da akvaryuma getirdik."

"Yengeç, kalamar ve pulsuz balıklarla besleniyorlar"

Söz konusu köpek balıklarının dişleriyle ön plana çıktığını ifade eden Çağlar, sadece onlar için bile akvaryuma ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Erkan Çağlar, 1,45 metre boyundaki iki köpek balığının birinin 30, diğerinin 45 kilogram olduğunu, doğada 400 kiloya kadar büyüdüğünü hatırlatarak, balıkların yengeç, kalamar ve pulsuz balıklarla beslediklerini anlattı.

Kaynak: AA