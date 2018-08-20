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Torosların doğal buzdolabı Akseki obrukları

Antalya Akseki'de yaşayan vatandaşlar, Toros Dağları'nın zirvesindeki 50 metrelik obrukları doğal derin dondurucu olarak kullanıyor.

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Torosların doğal buzdolabı Akseki obrukları

Antalya Akseki'de yaşayanlar yiyeceklerini Toros Dağları'nın zirvesindeki 50 metrelik doğal obruklarda saklıyor.

Çimi Yaylası'nda vatandaşlar karla dolu obrukları buzdolabı gibi kullanıyor. Denizden bin 900 metre yüksekliğindeki Kuyu mevkisinde bulunan obrukta kış boyunca biriken kar, yaz aylarında da erimiyor. Yazın yaylaya çıkanlar yiyeceklerini buzdolabı yerine obrukta tutuyor.

Yiyeceklerini obruklarda saklayan 61 yaşındaki Mevlüt Arıcı, yaylaya çıkanların obruğu yaz aylarında soğuk hava deposu gibi kullandığını söyledi.

Arıcı, obrukta eski karla yeni karın karıştığını, doğal buzdolabı olduğunu vurguladı.

Hazırlanan peynirlerin obrukta 3 ay kaldığını belirten Arıcı, "Burada doğal serinlikte bekleyen peynirin lezzeti faklı olur" dedi. 

Kar obruğunun bulunduğu yerin 2 bin rakımda bulunduğunu anlatan Arıcı, obrukta yoğurt, yağ gibi yiyeceklerin sakladıklarını söyleyerek, "Torosların en kaliteli doğal buzdolabıdır. İçerisi klima çalışır gibi serin" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yiyecek, yayla, serin, obruk, buzdolabı, antalya
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