Şanlıurfa Viranşehir'deki türbelerde bayram yoğunluğu

Şanlıurfa Viranşehir'de Kurban Bayramı arifesinden dolayı Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türbeleri ziyaret etmek için Diyarbakır, Mardin, Adıyaman gibi çevre illerden gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, şifalı olduğu inanılan sudan içti.

Hz. Eyyüb'ün hastalığı döneminde sırtını dayayarak dinlendiği rivayet edilen "sabır" taşına sırtlarını yaslayan ziyaretçiler daha sonra kurulan standlarda bayram alışverişi yaptı.

Muhtar Hüsnü Bayrak, vatandaşların sabretmek, şifa bulmak için Eyyüp Nebi'yi ziyarete geldiklerini ve Allah'tan şifa dilediklerini söyledi.

Bayram öncesi mahallede yoğunluk yaşandığını anlatan Bayrak, "Her zaman Eyyüp Nebiye ziyaretçiler gelir fakat bayramlarda daha da artar. Buraya gelen vatandaşlar dualarını yaparak hem alışverişlerini yapıyor hem de mahalleli ile tanışma fırsatında bulunuyor" dedi.

Kaynak: AA