Şehit mezarlarının gönüllü temizlikçisi

Rize'de mesainin ardından toplu taşıma araçları ile İslampaşa ve Gülbahar Mahallesi'ndeki mezarlıklara gelen Yasin İsmailoğlu, burada bulunan şehit kabirlerinin etrafındaki mermer ve beton bölümleri temizliyor, yabani ve kurumuş otları koparıyor.

Dini ve resmi bayramlar öncesinde de aynı işlemi gerçekleştiren İsmailoğlu, şehit haberlerinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Şehit ailelerine mezarların temizliğini yaparak yardımcı olmaya çalıştığını belirten İsmailoğlu, "Mezarlıklar camilerin yanında. Buralar temiz olsun, aileleri ya da gelen insanlar temiz görsün, temiz yerde otursun" dedi.

İsmailoğlu, "Her perşembe günü yani ayda 4 kez şehit mezarlarını temizliyorum. Mesai bittikten sonra dolmuşla buraya gelerek kabirlerin temizliğini yapıyorum. Şehit mezarlarını temizledikten sonra huzur içinde evime gidiyorum" diye konuştu.

İsmailoğlu, mezarlıkların bakımının ve temizliğinin önemli olduğuna dikkat çekti.

"İnsanlarımız duyarlı olsun. Gelip burada kendileri de zaman zaman temizlik yapsınlar. Sadece benim yapabileceğim bir konu değil. Yarın hepimiz ölüp gideceğiz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz özellikle gelip burada temizlik yapsınlar ibret alsınlar."

Kaynak: AA