Kazdağları'ndan gelen bitkilerle rengarenk dondurmalar

Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan Kazdağları'nda yetişen, melisa, fesleğen, zerdeçal, zencefil, narçiçeği, lavanta, ısırgan, kekik ve nanenin yanı sıra karadut ve zeytin içerikli dondurma yapan 56 yaşındaki Yazgülü Erdoğan ve damadı girişimcilikleriyle örnek oluyor.

Dondurma tezgahına yerleştirdiği "Bugün dondurma yemek için çok güzel bir gün" yazılı tahtayla tatilcilere dondurma yemeğe özendiren Erdoğan, damadıyla günlük 200 kilogram keçi sütü kullanıyor.

Bölgeye özgü dondurma yapıyorlar

2010 yılında damadının yaptığı dondurmaları Çanakkale Ayvacık sahilindeki iş yerlerinde satmaya başlayan Yazgülü Erdoğan, 4 yıl önce Kazdağları'nın turistik Adatepe Köyü'nde bir kafe kiraladı.

Erdoğan, bölgeye özgü dondurma yaptıklarını ve bunun doğallığıyla diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Kazdağları'nda yetişen karadut ve zeytinin yanı sıra kekik, nane, ısırgan, zencefil, zerdeçal, nar çiçeği, lavanta, melisa ve fesleğen içerikli dondurma yaptıklarını belirten Erdoğan, "Dondurmalarda kullandığımız otları Kazdağları'ndan kendim topluyorum. Bu otları kurutuyorum, damadıma teslim ediyorum. O da bu otları dondurmalara katıyor. Yaptığımız dondurmaları yaz boyunca Adatepe'ye gelenlere sunuyoruz" dedi.

Günlük 200 kilogram keçi sütü kullanıyorlar

Dondurmalarında keçi sütü kullandıklarından bahseden Erdoğan, "Her gün 200 kilogram keçi sütü kullanarak dondurma yapıyoruz. Adatepe'de yeteri kadar bulamadığımız zaman Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinden keçi sütü temin ediyoruz" dedi.

Turistlerin en çok kekik, ısırgan ve naneli dondurmayı tercih ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde bizim yaptığımız gibi doğal ot kullanılarak lezzet verilen dondurmalar pek yok. Bu yüzden başta İstanbul olmak üzere birçok kentten gelenler otlu dondurma yemeyi tercih ediyor. Otlu dondurma yapmak zor oluyor. Dağa çıkıyorsun mevsimine göre otları topluyorsun, yıkayıp temizliyorsun. Kurutması ayrı özen istiyor dışarıda kurutursan sarı oluyor otlar, içeride kurutursan doğallığı bozulmadan yeşil olarak kuruyor. Bu tarz zorlukları yaşıyoruz. Dikkat etmediniz mi otlar çürüyüp gidiyor. Onun için çok dikkat ve temizlik istiyor bu iş. Bütün bu işlemleri kendim hallediyorum.”

Kaynak: AA