Antalya Doğa Parkı'nın sevimli sakinleri ziyaretçilerin ilgi odağı

Yıllık ortalama 800 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 130 türden yaklaşık 1500 hayvan bulunuyor.

Her geçen yıl tür sayısını artıran, farklı ülkelere özgü hayvanları bünyesinde barındıran hayvanat bahçesine, Eskişehir'den 3 dişi emu getirildi. Devekuşu grubundan olan emularda, üreme çalışmaları başlatıldı.

Emular, tüyleri ve süs objesi olarak kullanılan özel mavi yumurtalarıyla dikkati çekiyor.

Sevimli ve narin görünüşlü "lama"lar yaklaşırsanız tükürüyor

Hayvanat bahçesinin sakinlerinden sevimli ve narin görünüşlü lamalar da ziyaretçilerin bir başka ilgi odağı. Güney Amerika'da yaşayan hörgüçsüz dört deve türünden biri olan lamalar, fazla yaklaşıldığında ise tükürmeleriyle biliniyor.

Lamalar, yeni doğan yavrularıyla sergiledikleri oyunlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Havaların sıcak olduğu dönemlerde ise lamalar, fıskiyelerle serinletiliyor.

"Koypu"lar suyla oynamayı çok seviyor

Hayvanat bahçesinin diğer bir gözdesi ise bir vatandaş tarafından bağışlanan ve "nehir sıçanı" olarak bilinen kemirgen türü koypu. Yaşam alanı Güney Amerika olan koypu, yaklaşık 8 aydır hayvanat bahçesinde bulunuyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, koypunun suyla oynamayı çok sevdiğini ve ziyaretçilerine havuzda gösteriler yaptığını söyledi.

"Yüzmesi ziyaretçilerimizin hoşuna gidiyor, güzel bir şov yapıyor. Kemirgen ama çok sevimli bir hayvan."

130 türde yaklaşık 1500 hayvan bulunuyor

Farklı hayvanat bahçelerinden de yeni türleri haneye dahil ettiklerini anlatan Aygül Arsun, 130 türden yaklaşık 1500 hayvana sahip olduklarını anlattı.

"Rusya, Almanya ve Ortadoğu başta olmak üzere yılda ortalama 800 bin yerli ve yabancı turist, hayvanlarımızı ziyaret ediyor. Bu sayıyı bir milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA