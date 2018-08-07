Köyde keşfedilen milli atlet Avrupa Atletizm Şampiyonası yolunda

Samsun'da antrenör Aytunç Göz'ün gönüllü projesiyle köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak şehir merkezine getirilen mental atlet Esra Bayrak, uluslararası yarışmalarda kürsünün zirvesine çıkıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) mental atleti Esra Bayrak, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Antrenör Aytunç Göz'ün masraflarını da karşılayarak desteklediği ve sahip çıktığı iki sporcudan birisi olan 19 yaşındaki milli atletin hedefinde yeni altın madalyalar bulunuyor.

"Köyden çıkanlar da dünyada dereceler alabiliyormuş"

Esra, 100 ve 200 metrenin yanı sıra uzun atlamadaki uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Ben köyden çıkan bir kızım. Çıktım ve dünya birincisi oldum" dedi.

Antrenörlüğünü sürdüren Aytunç Göz'ün kendisini keşfettiğini anlatan milli mental atlet, şunları söyledi:

"Bazen düşünüyorum, dün neydik, bugün neyiz. Bu halimden çok memnunum. Çok güzel bir duygu. Köyden çıkanlar da dünyada dereceler alabiliyormuş."

Hayatını Aytunç Göz ve ailesiyle birlikte sürdürdüğünden bahseden Esra, şöyle konuştu:

"Onunla ve ailesiyle yaşamak çok garip bir duygu. Annem yanımda olmadığı için anne sevgisini antrenörümün annesi Vildan Hanım'dan görüyorum. Bazen annemin yanına gittiğimde ona da sarılıyorum. Küçük bir kardeşim var ismi Recep. O da beni çok özlüyor. Onları yanıma almak için elimden geleni yapacağım."

"Madalyalar geldikçe motive oldum"

Başarılı milli sporcu, antrenörüyle tanıştıktan sonra sosyalleştiğini vurgulayarak, "Aytunç hocayla tanıştığımız zaman ben hiç yemek yemez ve hiç konuşmazdım. O bana konuşmayı, yemek yemeyi öğretti. Sosyalleşmeyi, sarılmayı öğretti" diye konuştu.

"Aytunç hocayla yaşamak güzel" diyen Esra, şunları söyledi:

"İlk başta spor yapmayı istemiyordum. Çok zor geliyordu. Kendime güvendiğim ve başaracağımı bildiğim için katlanmak zorunda kaldım. Sonunda da bugünlere geldik. Madalyalar geldikçe motive oldum."

"Hedefim ilk üç içinde yer almak"

Mental atlet Esra Bayrak, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek INAS Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk 3 içinde yer alacağına inandığını söyledi.

Madalya alamadığı zaman hatalarını görerek, antrenörüyle paylaştığını anlatan milli atlet, şöyle konuştu:

"Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefim ilk üç içinde yer almak. İnşallah madalya almak istiyorum. İstiklal Marşı'nı okutamazsam bile bayrağı göndere çektirmek istiyorum. Yapacağıma da inanıyorum. Antrenörüm hatalarımı bana anlatır. Bazen çok hata yapıyorum. Yarış kaybettiğim zaman sinirlenmem. Antrenörümün dediklerini yapamadım diye geceleri ağlarım. Ama sonunda madalyayı alırım."

Esra, Almanya'dan sonraki hedefinin 2019 yılındaki Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu belirterek, "Sonrasında da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Burada da madalya almak ve kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Esra isminin geçilemeyen sporcular arasında yer almasını istiyorum. Ya 100 metrede yada uzun atlamada böyle olmasını isterim" dedi.

Sporcusunun üstüne titriyor

Esra Bayrak'ın yaklaşık 4 senedir antrenörlüğünü yapan Aytunç Göz, "Esra ile salıncaktan kürsüye doğru yürüyen yolculuğumuz 2013 yılında başladı. Esra, 2014 yılında kendi projem olan köylerden özel sporcuları keşfederek ortaya çıkan bir sporcu" diye konuştu.

Köylerdeki araştırması sonrasında 2 çocuk bulduğundan bahseden Göz, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi de Esra'ydı. Esra'yla sonrasında Samsun'da antrenman yapmaya başladık. Bir geleceği olacağına kanaat getirdiğimde ailemle birlikte, ailesinin yanına giderek görüştük. Esra için kendilerinden izin aldık. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bize altı ay süreyle Samsun'da bir barınma yeri ayarladı. Altı ay sonrasında ailem, çocuklar için bizim evin olduğu yerde bir daire kiraladı. İki kızımızı oraya yerleştirdik. 2016 yılında Ankara'da düzenlenen INAS Avrupa Şampiyonası'nda Esra 100 metrede Avrupa Şampiyonu olurken, uzun atlamada ikinci, 100 metre engellide de üçüncü oldu."

"Esra sporcularım arasında gördüğüm en pozitif çocuk"

Esra'nın 8 kardeşi olduğunu anlatan Göz, "Ailesi Esra'ya çok düşkün. Esra benim sporcularım arasında gördüğüm en pozitif çocuk. İlk bakışta zor oldu ancak bize güvendiler. Kendileri de ortamımızı gelip gördüler. Bir güven ortamı sağlandı. Esra benim ailemle birlikte kalıyor. Oraya Vildan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) diyebiliriz. Annem onlarla her türlü şekilde ilgileniyor" dedi.

Esra'nın ikinciliği hiç düşünmediğini, her zaman kazanma isteğinde olduğunu hatırlatan Göz, şunları anlattı:

"Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda paralimpik branş olan uzun atlama kategorisinde yarışacak. Rakiplerimizi çok iyi tanıyoruz. Polonyalı, Hırvat ve Portekizli rakiplerimiz var. Toplamda 4 kişiyiz. Yaş olarak baktığımızda en küçük biziz. Bizde yaş kategorisi olmadığı için önümüzdeki rakipler 25 yaşın üstünde. Biz henüz 19 yaşındayız. Derecelerimiz onlara çok yakın. Son zamanda hiç kaybetmiyoruz. Kendi yapabildiğinin en iyisini sahaya sürer. Dizlerinin üstüne düşüyor ama çok çabuk kalkıyor. Bu da ona her zaman madalya kapısını aralıyor."

Kaynak: AA