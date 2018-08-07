Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın yoğun bakımdaki tedavisi iyiye gidiyor.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, pazar gününden beri hastanede olan Arkın'ın durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla bize geldi. İki gündür yoğun bakımda takip ediyoruz, sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi. Dünden beri sağlık durumu iyi."

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok korkmuştuk ama hastaneye geldiğimiz andan beri hastane yetkililer ilgi gösterdiler. Çok kısa bir süre de bugün iyi gördüm. Yarın da inşallah hastaneden çıkmış olacağız. O yüzden sizden ricam sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın, bu tür haberler yüzünden biz de üzülüyoruz" dedi.

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur ise eşinin durumunun iyi olduğunu ve daha iyiye gittiğini anlattı.

Kaynak: AA