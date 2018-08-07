Sıcak havadan bunalanlar Dipsiz Göl'de serinliyor

Antalya Akseki ile Konya Bozkır ilçesi sınırında bulunan Göktepe Sülekler Yaylası'ndaki Dipsiz Göl, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar yürüyüş yapıp balık tutuyor

Nilüfer çiçekleriyle fotoğraf meraklılarının da rağbet gösterdiği gölde vatandaşlar yürüyüş yapıp, balık tutuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar göle girerek, serinliyor.

Gölde yüzme keyfi yaşayan Ercan Çınar, herkesin tatile denize giderken kendilerinin de yaylaya gelerek göle girdiğini belirtti. Çınar, gölün oldukça berrak olduğunu, gölde yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Gölde hem balık tutan hem de yüzen Ali Sağlam ise sıcaktan bunalan Antalyalıları yaylalarına ve göle beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA