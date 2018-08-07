Aydıncıklı kadınlar ekmeklerini taştan çıkarıyor

Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Yozgat Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kadınlar, ürettikleri ürünleri ise kurdukları kooperatif aracılığıyla satıyor.

Aydıncık yarı değerli taşlar bakımında oldukça zengin

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi.

Nimet Türker, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini anlattı.

"Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız biz. "

"Alternatif tıpta da kullanılıyor"

Türker, ametist taşının alternatif tıpta da kullanıldığını belirtti.

"Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Satışlarımız güzel, fuarlara katılıp tanıtım yapıyoruz. Ayrıcı kurduğumuz kooperatifi ile de ürünlerimizi pazarlıyoruz."

Takılar kişiye özel üretiliyor

Nimet Türker, ürettikleri takıların kişiye özel olduğunu ve sadece bir adet yapıldığını, satın alınan bir takının ikincisini bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Atölyede çalışan kadınlardan Liveydi Yılmaz da ekmeklerini taştan çıkardıklarını ifade etti.

"Bu ürünleri satarak evimize katkı sağlıyoruz. Hem kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz hem de atölyede çok güzel işler yapıyoruz. Kolye, yüzük, kol düğmesi taştan ne yapılabiliyorsa hepsini yapıyoruz. Taşı sanat eserine dönüştürüyoruz."

"Ev ekonomisine katkımız oluyor"

Yarı değerli taşları işleyerek hediyelik eşya ürettiklerini belirten Nurgül Çelik ise "İlk önce bu taşların böyle sanat eserine dönüşeceğini ummuyorduk. Kendimizin yapabileceğini bile düşünmüyorduk ama burada çok güzel işler çıkarıyoruz. Kolye, bileklik, yüzük her şey yapıyoruz. Hem hediyelik oluyor hem de kendimiz kullanıyoruz. Ev ekonomisine katkımız oluyor. Severek işimizi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA