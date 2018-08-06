Görme engelli kadının iş azmi

Görme engeline inat kendi işini kurdu

YAŞADIĞI OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN KENDİ İŞİNİ KURDU.

GÖRME ENGELLİ KADININ YAŞAM AZMİ

Gaziantep’te hamileliğinin dördüncü ayında görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Selma Taşçılar, kendi işini kurarak yaşadığı bütün olumsuzluklarla savaşıyor. Yaşadığı tüm olumsuzlukları rağmen iş kadını olmayı başardı, kendi işini kurmayı başardı.

Gaziantep’te 39 yaşındaki Selma Taşçılar, 3 yıl önce geçirdiği göz tansiyonu nedeniyle hamileliği sırasında görme yetisini kaybetti.

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği’nin düzenlediği e-ticaret eğitimine katılan ve 3 yaşındaki çocuğuna daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen görme yetisini kaybeden kadın, iş hayatına atılmaya karar verdi.

Ayakta kalabilmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten Selma Taşçılar, yaşadığı olumsuzluklara inat hayata tutunuyor.

İşini kendi imkanlarıyla kurdu

Kendi sermayesiyle ticarete atılan Taşçılar, geçimini haftanın 4 günü toptancılar sitesindeki kadın kıyafetleri pazarlayarak sağlıyor.

Oğlu için hayata tutunmak zorunda olduğunu söyleyen Taşçılar, hamileliğinin dördüncü ayında görme yetisini kaybetmesinin ardından ilk başlarda inanılmaz zorlandığını ve kötü zamanlar geçirdiğini söyledi ve şöyle devam etti.

Çocuğuna hamileyken eşinden ayrılan ve anne babasıyla yaşayan Taşçılar, “Sağ olsun onlar da beni her zaman destekliyor. Bende elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonradan görme engelli olmaya alışmak zor. Üzülerek hiçbir şey olmuyor. Benim gibi olanlar hayattan ümit kesmesinler. Her şeyi kabullenmek lazım. Bunu başarırsanız her şey daha güzel olur." diye konuştu.

“Başardığımı gören vatandaşlar ürünlerimi almaya başladı”

"Yaklaşık 6 ay kadar e-ticaret kursu aldım ve evde satış yapmaya başladım. Toptancılara gidip, kadınlar için kıyafetler alıyorum. Evde komşulara gösterip satışını yapıyorum. Siparişlerim de oluyor. İnsanlar ilk başta başarabileceğime ihtimal vermiyorlardı. Başardığımı gören vatandaşlar ürünlerimi almaya başladı. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için satış yapmaya başladım. Çocuğuma katkı sağlamak için çalışıyorum. Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Ayakta durmak için çabalıyorum."

“İnternet üzerinden satış yapacağım”

İşini büyütmek isteyen Taşçılar, "İnşallah işleri ilerlettiğimde internet üzerinden satış yapacağım. Bunun eğitimini de aldım. Kendimi geliştirip, oğluma iyi bir anne olmak istiyorum. Sattığım ilk eşyanın parasını da oğluma harcamıştım." şeklinde konuştu.Görme engeline inat kendi işini kurdu