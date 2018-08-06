'Garip dayı'nın yalnızlığı 'Öksüz' ile son buldu

Antalya'da kağıt toplayıcılığı ile geçimini sürdürmeye çalışan ve kimsesiz olması nedeniyle "Garip dayı" olarak bilinen 68 yaşındaki Esat Tunç, "Öksüz" adını verdiği köpeği ile gönül yoldaşlığı yapıyor.

Henüz 47 günlükken annesini kaybeden, babasının da başka biriyle evlenmesi nedeniyle yakınlarının yanında büyüyen Esat Tunç, yıllarca inşaatlarda çalıştı. 16 yıldır ise geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlıyor.

Hikayeleri herkese umut oluyor

Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde bulunan evinde tek başına yaşayan Tunç, kimsesiz ve yoksul olması nedeniyle çevresinde "Garip dayı" diye tanınıyor.

Tunç'un yıllar süren yalnızlığına şirin bir köpek son verdi. Hayatı sıkıntılarla geçmesine rağmen her daim şükreden, ilerlemiş yaşına rağmen azimle çalışarak dimdik ayakta durmayı başaran "Garip dayı" ile can dostu "Öksüz"ün hikayesi herkese umut oluyor.

Kağıt topladığı motosikleti ve römorkunun çeşitli yerlerine de "Garip dayı" yazdıran Tunç ile köpeğinin yolları yaklaşık 1,5 ay önce mahallerinde bir bahçede kesişti. Henüz yavruyken terkedilen köpeği gören Tunç, "Ben garibim sen de öksüz kalmışsın. Birbirimize arkadaş oluruz" diye sahiplendi ve adını "Öksüz" koydu.

Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar

Garip dayı ve Öksüz, neredeyse birbirlerinden hiç ayrılmıyor.

Garip dayıyı, en çok da evde kendisinin yolunu bekleyen bir canlının olması mutlu ediyor. Yalnız yaşadığı evde kendisine gönül yoldaşlığı yapan Öksüz'e, saatlerce uğraşarak kazandığı 15-20 liranın 5 lirasına kemik satın alan Tunç, hayvanseverliğiyle herkese örnek oluyor.

Tunç, yaptığı bir evliliğinin 40 gün sürdüğünü anlatan Tunç, hiçbir yakını bulunmadığı ve yoksul olduğu için "Garip dayı" diye tanındığını anlattı. Tunç, "Mahalleye gelip Esat Tunç'u sorsanız kimse tanımaz. 'Garip dayı' derseniz 7'den 70'e herkes tanır, beni gösterir" dedi.

Günde 15-20 lira kazanıyor

"Bulursam bir kuru ekmek onunla hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Garip geldik, garip gideceğiz" diyen Tunç, günde ortalama 15-20 lira kazandığını, 300 lira kira parası verdiğini söyledi.

Kış aylarında gündüzleri, yaz aylarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle akşam üstleri ve geceleri kağıt toplayıcılığı yaptığını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Hep tek yaşadım. Yüce mevlamdan başka kimsem yok. Sürekli yollarda kağıt topluyorum. Eve gelip kuru ekmeğimi tuza, bibere banar karnımı doyururum. Birkaç saat istirahat ettikten sonra yine yollara koyuluyorum. Elektrik, su, ev kirası her şeye para gerekiyor. Kör boğaz bir şeyler istiyor. Acıkan doymam, doyan da acıkmam zannediyor. Bir bakıyorsun miden boşalmış. Bir lokma ekmek yemen lazım. O ekmeği de kazanmak için koşturmak lazım. Bunların hepsini yaparım ama çalışırken insanların beni hakir görmesi zoruma gidiyor. 'Sen çöpçüsün' diyorlar, küçük görüyorlar. Ne yapalım yazgımız bu."

"Beni yoksulluk değil yalnızlık üzer"

Bir kuru ekmeği olsa kapısını kapatıp yatacağını belirten Tunç, şunları söyledi:

"Akşam kapıyı kapatınca 'garip yine tek başına kaldın' diyordum ama yine de şükrediyorum. Yediğimiz karnımızda, giydiğimiz sırtımızda. Gençlere büyüklerine saygılı olmalarına ve imkanları dahilinde eğitimlerine devam etmeleri tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Çocuklarına sahip olsunlar ve onlara güzel bir gelecek bıraksınlar. Garip dayılarına da yalnız bırakmasınlar. Herkese kapım açık. Kimseye gönül kırgınlığım, alın kırışıklığım olmaz. Allah ne verdiyse acı soğan, kuru yavan önüne koyarız bir çay demleriz, hoş sohbetimizi ederiz. Beni yoksulluk değil, yalnızlık üzer."

"O öksüz ben garip ikimiz buluştuk"

Hayattaki yalnızlığına köpeği öksüzün son verdiğini vurgulayan Tunç, "Öksüz ile yoldaşız. Onu kucaklıyorum, öpüyorum. O da beni yalıyor, öpüyor. O benim gönül arkadaşım. O öksüz ben garip ikimiz buluştuk. Öksüzü sokağa atmışlar. Vicdanım el vermedi. O da bir canlı, varlık. Kucağıma aldım, evime getirdim. İyi kötü yaşayıp gidiyoruz. Benim zaten bir kuru ekmeğe ihtiyacım var, ama olsun. Onun nasibini de Allah verir. Herkes rızkıyla gelir. Bazen kağıt toplamaya gidip eve geldiğimde beni görünce ne yapacağını şaşırıyor. Evde beni bekleyen bir canlının olması bile mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: AA