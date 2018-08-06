Genç girişimci eleştirilere aldırmadı, kendi solucan gübresi tesisini kurdu

Hatay Hassa’da yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, solucan gübresi üreterek kendi işinin patronu oldu.

Çukurova Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun Nur, kendi bölümüyle ilgili iş arayışını sürdürürken babasının tavsiyesiyle hiç bilmediği bir alana yöneldi. Solucan gübresi üretimine başlamaya karar veren Nur, ailesinden aldığı destekle kendi tesisini kurdu.

Eleştiriler onu yıldırmadı

1 yıl önce solucan gübresi üretimine başlayan genç girişimci, çevresindekilerin “Pis işlerle uğraşma, ne işin var solucanların içinde” sözlerine aldırış etmedi.

Nursel Nur 250 solucanla üretime başlayarak, 1 yıl içinde bu miktarın 5 milyon solucana ulaştığını söyledi.

"Stajımı yaparken insanlarla uğraşmanın çok zor olduğunu fark ettim ve geleceğe yönelik düşüncelerim değişti. Babamın da tavsiyesiyle bu işi keşfettim. Başlangıçta çok zor dönemlerden geçtim. Ön yargı çok yüksekti. Çevremde bana, 'Ne işin var bu pis işte', 'Evlen gitsin' ya da 'Git temiz, klimalı bir ortamda çalışsana' gibi sözler söylendi ama ben tüm olumsuz yorumlara rağmen kararlıydım ve kendi işimi kurdum."

"Hiçbir şekilde içerisinde kimyasal madde yok"

Kısa sürede her şeyin iyi gittiğini söyleyen Nur, ürettiği gübreyi oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden pazarlıyor.

Solucan gübrelerine internet üzerinden çok fazla talep olduğunu anlatan Nur, "Yaptığım her adımı paylaştım. O şekilde pazarımı oluşturdum. Üretime başladığım günden bu yana 10 ton civarında solucan gübresi ürettim ve bunlardan 20 bin liralık gelir elde ettim" diyor.

Kaynak: AA