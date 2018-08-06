Doğal güzelliği ve serin havasıyla 'Girlevik Şelalesi'

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Sıcaklıkların artmasıyla serin yerler arayan vatandaşlar, buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi çevresinde serinliyor.

Kışın oluşan sarkıtlar nedeniyle etkileyen bir manzaraya sahip şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, bölgede yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

"Yazın ayrı kışın ayrı güzel"

Düğün öncesi en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için Girlevik Şelalesi'ne gelen damat Özkan Kaya ile gelin İrem Kaya, şelalenin eşsiz manzarasında düğün fotoğrafı çektirdi.

Damat Kaya, "Şelale tamamen doğal ve yeşilliği ile çok güzel ortam sunuyor. Bu nedenle düğün fotoğraflarımızı çektirmek için buraya geldik. İl merkezinde hava sıcaklığı 38 derece iken burası çok serin ve esintili. Bu sıcakta en güzel fotoğraf burada çekilir, hem de manzarası çok güzel. Yeni evlenecek çiftlerimize burayı tavsiye ediyoruz. Yazın ayrı kışın ayrı güzel" dedi.

Şelalede çekim yapan fotoğrafçı Hasan Köse ise, özellikle yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerden çok sayıda talep aldıklarını söyledi.

Girlevik Şelalesi'nin, fotoğraf çekimi yapanlar için inanılmaz güzel olduğunu belirten Köse, "Şelale yeni evlenecek çiftlerin genellikle tercih ettiği bir yer. Bizim için de çok güzel. Şelalenin doğal güzelliği mutlaka görülmeli" dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevre illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Kaynak: AA