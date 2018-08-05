Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

Hatay Yayladağı Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciği tarafından 18. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali kapsamında düzenlenen şampiyonada, 8 ilden 630 sporcu 11 sıklette mücadele ediyor.

Yayladağı’na bağlı Şenköy'deki güreş alanında yapılan müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Şampiyona Başhakemi Ali Arıkoğlu, aba güreşinin köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Hatay'ın aba güreşi geleneğini devam ettiren ender illerden biri olduğunun altını çizen Arıkoğlu, "Böyle etkinlikler sayesinde aba güreşine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl çok uzak illerden sporcular geldi. Bu bizi hem mutlu etti hem de duygulandırdı." diye konuştu.

Arıkoğlu, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA