19 kiloluk kedi tedaviyle zayıflayacak

Hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte güçlük çeken kediyi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Taypark Polikliniği'ne götürdü.

Genel muayenesi yapılan 19,2 kilogramlık Taci isimli kedi, diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı.

Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.

Yetkililer, hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, sokak kedilerine yemek değil mama verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA