  • 05 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.888
  • BIST 95610.48
    ALTIN 198.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 19 kiloluk kedi tedaviyle zayıflayacak

19 kiloluk kedi tedaviyle zayıflayacak

İzmir Karşıyaka'da ağırlığı 19 kilogramı geçen 7 yaşındaki Taci isimli obez kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
19 kiloluk kedi tedaviyle zayıflayacak

Hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte güçlük çeken kediyi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Taypark Polikliniği'ne götürdü.

Genel muayenesi yapılan 19,2 kilogramlık Taci isimli kedi, diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı.

Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.

Yetkililer, hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, sokak kedilerine yemek değil mama verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: zayıflama, kilo, kedi, izmir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER