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Koyunlar hastane bahçesine girdi

Kahramanmaraş Elbistan'da koyun sürüsü hastane bahçesine girip, bitkileri yedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kişinin izlediği görüntüler, Karaelbistan Mahallesi'ndeki Elbistan Devlet Hastanesi'nde çekildi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde koyun sürüsü, hastanenin bahçesine girip bitkileri yiyor. 

İlk başta görünmeyen çoban, sürünün arkasından seslenerek koyunların yönünü değiştirmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Çoban daha sonra koyunları çıkarmak için hastanenin bahçesine giriyor.

Bu andan sonra görüntüleri çeken kişi kayıttan çıkıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: koyun, elbistan, devlet hastanesi
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