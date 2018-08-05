İstanbul'da aile bisikletlerinin sayısı artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK, Maltepe Sahili'nden sonra Avcılar Sahili'nde de 4 kişi kapasiteli aile bisikletiyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, aile bisikletlerini ilk olarak Anadolu Yakası'nda Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmete sundu. Burada 24 bisikletle hizmet veren İSPARK, vatandaşların yoğun talebi karşısında araç sayısını artırmaya karar verdi.

Maltepe'de bisiklet sayısını 50'ye çıkarmaya hazırlanan İSPARK, aile bisikletini önümüzdeki ay Avrupa Yakası'ndaki Avcılar Sahili'nde de vatandaşların hizmetine sunacak.

Aile bisikletleri, ön ve arka koltukta 2'şer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. Yürümekte zorlanan yaşlılar ve engelli çocuklar, bisikletlerle sahili aileleriyle rahatça geziyor.

"Vatandaşlardan iyi yönde dönüş alıyoruz"

İSPARK personeli Coşkun Temel, aile bisikletlerine talebin fazla olduğunu anlattı.

Maltepe Sahili çok geniş bir alanda olduğu için yürüyerek gezmenin zor olduğunu belirten Temel, şöyle konuştu:

"Her yaştan insanın bisikletlere ilgisi var. Aile bisikletleri sayesinde vatandaşlarımız sahilde rahat şekilde dolaşıyorlar. Özellikle hafta sonları öğleden sonra talep artıyor. Aile bisikletiyle gezmek için uzun kuyruklar oluşuyor. İstanbul'un her yerinden bu bisikletler için gelenler var. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Aile bisikletleriyle sahilde vatandaşlar hem denizi hem de Adalar manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor."

Temel, aile bisikletlerinin 4 tekerlekli olduğunu, emniyet kemeri ve el freni bulunduğunu söyleyerek, "Buraya gelen vatandaşlar bu bisikletleri aldıktan sonra tekrar kiralamak istiyor. İnsanlar uygulamanın bu alanda olduğundan çok mutlu" dedi.

Coşkun Temel, aile bisikletlerini kiralama ücretinin saatlik 10 lira olduğunu ve ücretlerin sadece İstanbulkart ile ödendiğini vurguladı.

Vatandaşlar memnun

Aile bisikletini kullanan vatandaşlardan Nuri Akgün, hizmetin çok güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Hizmeti verenlere teşekkür ediyorum. Uygulama çok güzel. Özellikle engelli çocuklar için. Benim kızım engelli. Bu bisikletlerle sosyal faaliyet yapıyoruz. Çocuklarımı bisiklet sayesinde daha rahat gezdiriyorum sahilde.''

Engin Kurugel, bu tarz bir uygulamanın olmasının güzel olduğunu vurgulayarak, ''Parkı rahat bir şekilde dolaşmak ve spor anlamında aile ile birlikte olmak için güzel'' dedi.

Kaynak: AA